Equipe de Flávio informa a jornalistas que ele só responderá sobre encontro com Trump

O influenciador Paulo Figueiredo afirmou nesta terça-feira, 26, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, só abordará assuntos referentes ao encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na entrevista que concederá a jornalistas daqui a pouco.

A reunião de Flávio com Trump vem em meio à repercussão da relação do pré-candidato com o dono do Master, Daniel Vorcaro.