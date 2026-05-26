Equipe de Flávio informa a jornalistas que ele só responderá sobre encontro com Trump
Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matstui (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 18:51:00 Editado em 27.05.2026, 02:07:16
O influenciador Paulo Figueiredo afirmou nesta terça-feira, 26, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, só abordará assuntos referentes ao encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na entrevista que concederá a jornalistas daqui a pouco.
A reunião de Flávio com Trump vem em meio à repercussão da relação do pré-candidato com o dono do Master, Daniel Vorcaro.
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