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POLÍTICA

Equipe de Flávio informa a jornalistas que ele só responderá sobre encontro com Trump

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matstui (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 18:51:00 Editado em 27.05.2026, 02:07:16
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O influenciador Paulo Figueiredo afirmou nesta terça-feira, 26, que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, só abordará assuntos referentes ao encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na entrevista que concederá a jornalistas daqui a pouco.

A reunião de Flávio com Trump vem em meio à repercussão da relação do pré-candidato com o dono do Master, Daniel Vorcaro.

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