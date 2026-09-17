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Entre eleitores de Lula, 84% dizem estar totalmente decididos, aponta Datafolha

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra que, entre eleitores do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 84% dizem estar totalmente decididos sobre a escolha do voto. Já entre os que declaram voto no Senador Flávio Bolsonaro (PL), 82% afirmam estar decididos sobre a escolha.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em todo o País entre a terça-feira, 15, e hoje. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-04029/2026 e foi contratada pelo grupo Globo e a Folha de S.Paulo.

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No índice geral, 76% dos entrevistados disseram que já estão totalmente decididos na escolha do voto, enquanto 24% afirmaram que ainda podem mudar.

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