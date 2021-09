'Enquanto governo comemora mil dias, povo amarga na miséria', diz Sâmia Bomfim

Da Redação

"Enquanto a Secom comemora os 1000 dias de governo Bolsonaro, o povo amarga em desemprego, dívidas, fome, miséria, luto pelas vítimas evitáveis da pandemia. Daremos uma resposta dia 2 de outubro, nas ruas de todo o Brasil: impeachment já", disse a deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), em publicação no Twitter

A parlamentar fez referência sobre os mil dias do governo Jair Bolsonaro, comemorados nesta segunda-feira (27) com 41 publicações na rede social da Secretaria de Comunicação (Secom) divulgando ações do governo federal durante o período.

Violações

A Anistia Internacional apontou 32 violações de direitos humanos ligadas ao governo Jair Bolsonaro. Em relatório intitulado "1000 dias sem direitos - As violações do governo Bolsonaro", a entidade detalha os impactos de diferentes condutas e atos do chefe do Executivo envolvendo questões como a gestão da pandemia, os ataques à imprensa, as ameaças ao Estado de Direito e violações de direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais.