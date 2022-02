Empresário articula pré-candidatura a deputado federal

Da Redação

GERALDO MENDES É EMPRESÁRIO E TEM UM INSTITUTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAS

O empresário Geraldo Mendes, de São José dos Pinhais, com atividades nas áreas de energia elétrica, construção civil e agricultura, decidiu ingressar na política e se lança pré-candidato a deputado federal. Buscando possíveis alianças e apoios pelo interior do estado, Mendes esteve no Vale do Ivaí nesta quinta-feira.

Geraldo Mendes ainda não definiu sua filiação partidária. Mas já tem uma ideia de quais são suas prioridades na vida pública. Segundo ele, a afinidade programática com suas pautas políticas o ajudarão a definir em qual partido irá se filiar brevemente.

Mendes nasceu em Galvão, na divisa com Santa Catarina e morou em Laranjeiras do Sul, até a adolescência, quando se mudou para a Região Metropolitana de Curitiba, em busca de oportunidades. “Consegui me estabelecer na vida e decidi entrar na vida pública me colocando como pré-candidato a deputado federal porque entendo que a gente não pode deixar que nossas escolhas sejam sempre pelas mãos dos outros. Não podemos reclamar das escolhas se não participamos delas. Penso no futuro das próximas gerações, nas oportunidades e por isso tomei a decisão”, explica.

Mendes conta que sempre realizou ações sociais e desde o ano passado, resolveu oficializa-las, criando o Instituto Geraldo Mendes, que desenvolve uma série de ações sociais em apoio a famílias e crianças nas áreas de esporte, saúde e qualificação profissional.

Na vida pública, anuncia que pretende ainda criar e fortalecer políticas em apoio às micro e pequenas empresas, principalmente por conta da capacidade de geração de emprego e estimulo à economia nas cidades de pequeno porte. Outra prioridade, afirma, é o estimulo à agricultura. Mendes também prioriza a área de Saúde. “Precisamos incrementar centros de diagnóstico nas pequenas cidades, onde as pessoas podem esperar até um ano para conseguir exames”.