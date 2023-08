Emenda parlamentar garante Meu Campinho em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana confirmou nesta quinta-feira a conquista de mais uma quadra poliesportiva do Programa Meu Campinho para o município, uma iniciativa do Governo Estadual que agrega ambiente esportivo com área de convivência. O investimento, na ordem de R$200 mil, será possível graças a uma emenda parlamentar de autoria da deputada estadual Cantora Mara Lima (Republicanos).

Segundo detalha o prefeito Júnior da Femac (PSD), a reivindicação do equipamento foi feita pela Prefeitura e intermediada pelo secretário Especial de Assuntos Estratégicos, Danylo Acioli, que detém proximidade com a bancada evangélica do Paraná. “Trata-se de um complexo, que será administrado pela nossa Secretaria de Esportes, onde a população terá livre acesso, usufruindo de um ambiente de integração comunitária com eventos não só esportivos, mas culturais e de lazer direcionadas a todas as faixas etárias”, detalha o prefeito.

A estrutura da quadra poliesportiva do “Meu Campinho” deverá ser instalada na região do Parque Municipal Jaboti. “Já estávamos em tratativas com a deputada Cantora Mara Lima e, nesta semana, estive pessoalmente em Curitiba no gabinete da parlamentar, onde tive a confirmação da liberação dos recursos. Em nome da população, agradeço imensamente o atendimento da reivindicação de Apucarana”, narra Acioli.

Liderança política ligada à Igreja Assembleia de Deus no Paraná, Acioli reforça que a deputada destinou emenda de R$200 mil para a execução do projeto. “A partir da confirmação dos recursos, vamos agora oficializar o convênio com o Governo Ratinho Júnior para que as obras iniciem o quanto antes”, acentuou Acioli. “Agradeço ao prefeito Júnior da Femac pela parceria, confiança e apoio nesta empreitada que tem como foco o trabalho em prol do desenvolvimento da cidade e bem estar da população”, concluiu Acioli.

Ao comunicar oficialmente a destinação da verba para a quadra poliesportiva, a deputada enalteceu o trabalho de articulação do secretário Danylo Acioli. “Apucarana precisa de pessoas como ele. Um jovem de potencial e que certamente tem um futuro muito próspero. Ao prefeito Júnior da Femac leve o meu abraço e a certeza de que o município de Apucarana pode continuar contando com o meu trabalho, as portas do gabinete vão estar sempre abertas para a cidade”, disse a deputada Mara Lima.

Apucarana já conta com dois Meus Campinhos, um no Pirapó e outro próximo à UTFPR. Mais um está em construção no Biguaçu e outro em licitação no Núcleo Parigot de Souza.