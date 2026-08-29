Embarcação atinge jet ski de bombeiros em evento de Flávio Bolsonaro em Angra dos Reis
Um jet ski do Corpo de Bombeiros foi atingido por um barco durante a "barqueata" em
apoio ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), neste sábado, 29, em Angra
dos Reis (RJ). Os dois militares que estavam na moto aquática precisaram saltar no
mar para evitar o impacto direto, de acordo com o portal Metrópoles, que
publicou imagens de momentos após o incidente. Eles foram resgatados por colegas e
passam bem, ainda segundo o portal de notícias.
O passeio náutico fez parte da agenda de campanha do senador fluminense, que
mobilizou apoiadores no litoral do Estado. Embarcações acompanharam o candidato e
sua comitiva pela baía de Angra dos Reis.
Mais cedo, em breve transmissão ao vivo que fez em suas redes sociais, Flávio disse
que quer "destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio
ambiente, mas desenvolvendo" a cidade. Em entrevista para jornalistas, o senador
comentou sobre o anúncio de que o médico Claudio Lottenberg será seu ministro da
Saúde, caso eleito.