Embarcação atinge jet ski de bombeiros em evento de Flávio Bolsonaro em Angra dos Reis

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Publicado em 29.08.2026, 17:34:00 Editado em 29.08.2026, 17:43:33

Escrito por Aramis Merki II e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)

Um jet ski do Corpo de Bombeiros foi atingido por um barco durante a "barqueata" em

apoio ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), neste sábado, 29, em Angra

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dos Reis (RJ). Os dois militares que estavam na moto aquática precisaram saltar no

mar para evitar o impacto direto, de acordo com o portal Metrópoles, que

publicou imagens de momentos após o incidente. Eles foram resgatados por colegas e

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passam bem, ainda segundo o portal de notícias.

O passeio náutico fez parte da agenda de campanha do senador fluminense, que

mobilizou apoiadores no litoral do Estado. Embarcações acompanharam o candidato e

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sua comitiva pela baía de Angra dos Reis.

Mais cedo, em breve transmissão ao vivo que fez em suas redes sociais, Flávio disse

que quer "destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio

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ambiente, mas desenvolvendo" a cidade. Em entrevista para jornalistas, o senador

comentou sobre o anúncio de que o médico Claudio Lottenberg será seu ministro da

Saúde, caso eleito.