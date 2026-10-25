Em zona eleitoral do DF, eleitores aguardam orientação sobre votação estendida

Após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de estender a votação por duas horas em todo o País, pelo menos três eleitores compareceram a um colégio na 14ª Zona Eleitoral (ZE) do Distrito Federal para tentar votar.

Embora a determinação de Zanin garanta o direito ao voto até às 19h, mesários apontaram que há um problema técnico, já que não é possível ligar a urna eletrônica após a emissão do boletim de urna.

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Como o despacho do STF ocorreu após às 17h, horário inicialmente previsto para o encerramento, todas as sessões do local já haviam fechado.

Em um grupo de WhatsApp, mesários receberam uma orientação atribuída a juíza eleitoral da responsável pela 14ª ZE de seguir o "fluxo normal" caso suas seções já tivessem encerrado os trabalhos.

Fiscais do PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, argumentaram que a orientação da magistrada não pode se sobrepor a decisão de Zanin, por ser uma instância juridicamente inferior, e defendem que eleitores que quiserem votar façam uso de cédulas.

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Problemas em outros Estados

Em Sapiranga (RS), imagens obtidas pela reportagem mostram os boletins das urnas da cidade já impressos. Quando o TSE proferiu a decisão, segundo relatos, as seções já estavam fechadas.

A professora Cristiane Fagundes, que preside uma seção eleitoral na cidade de Boa Esperança (MG), relatou ao Broadcast Político que somente recebeu o aviso da extensão do período de votação às 17h13. "Já havíamos fechado porque não tinha mais fila. O aviso para nós chegou muito tarde", afirmou.