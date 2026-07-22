Em vídeo com IA, Flávio Bolsonaro promove encontro do 'eu criança' com 'eu presidente'

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nesta terça-feira, 22, um vídeo produzido com inteligência artificial (IA) em que 'vislumbra seu futuro como presidente'.

Na peça, Flávio aparece em quatro versões: criança, jovem político, candidato à Presidência e presidente. A versão candidato, então, vai conversar com o Flávio criança e lhe pergunta se deve continuar com a empreitada.

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"As crianças do futuro podem brincar nas ruas sem medo?", pergunta a criança, em diálogos feitos em inglês.

O Flávio candidato, com uma camiseta com a frase "Anistia Já", então, respira fundo: "É sobre isso que eu queria conversar com você. No fim, você descobre que pode ser bem complicado, mas quando acabar, todas as famílias estarão bem. Só preciso que me responda a uma pergunta: Quer que eu continue tentando?". Ao que o menino diz que sim.

Enquanto isso, chega um carro sedã preto com uma versão mais velha de Flávio, vestido com um terno e um sapato bem lustrado, com laterais dos cabelos brancos e o que parece uma faixa presidencial, dando a entender que Flávio venceu a eleição presidencial de 2026.

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Flávio usa IA para turbinar comunicação

Flávio Bolsonaro tem feito uso intensivo de inteligência artificial (IA) para fazer vídeos, músicas e montagens. Ele utiliza as peças para criar para si uma imagem heroica, como numa publicação de 16 de junho, em que aparece pilotando um caça ao lado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), e atacando embarcações do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV). O vídeo foi publicado após os Estados Unidos classificarem as facções como organizações terroristas estrangeiras.

Outras publicações são direcionadas contra seu principal adversário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em geral representado com expressões furiosas e cercado com tons de vermelho.