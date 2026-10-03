Em SP, Tarcísio tem 60% dos votos válidos no 1º turno e Haddad, 36%, aponta Quaest
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 60% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece com 36%. Os dados são da pesquisa Quaest e foram divulgados neste sábado, 3, véspera da eleição.
Os demais candidatos aparecem bem atrás de Tarcísio e Haddad. Confira os números:
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 60%
- Fernando Haddad (PT): 36%
- Vera Lúcia (PSTU): 2%
- Vivian Mendes (UP): 2%
- Carlos Machado (PCB): 0%
A Quaest entrevistou 3.702 pessoas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04726/2026.