Em SP, Tarcísio tem 53% e Haddad, 38% aponta pesquisa Real Time Big Data

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 53% das intenções de voto na disputa pelo governo do Estado, enquanto Fernando Haddad (PT) registra 38%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21.

Carlos Machado (PCB), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP), somados, registram 1%. Brancos e nulos são 5%, e 3% não souberam ou não responderam.

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Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Tarcísio é citado por 32% e Haddad, por 18%. Outros nomes somam 3%, brancos e nulos são 6% e 41% não souberam ou não responderam.

Em uma eventual disputa de segundo turno, Tarcísio registra 57% e Haddad, 39%. Brancos e nulos somam 3%, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

Na rejeição múltipla, Haddad é citado por 41% dos entrevistados e Tarcísio, por 33%. Policial Edjane aparece com 25%, Carlos Machado e Izadora Dias, com 21% cada, e Vera Lúcia e Vivian Mendes, com 20% cada.

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Aprovação de Tarcísio

A gestão de Tarcísio é aprovada por 65% e desaprovada por 34%; 1% não soube ou não respondeu. Na avaliação por conceitos, 43% classificam o governo como ótimo ou bom, 32% como regular e 24% como ruim ou péssimo.

Senado

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Na disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado, considerando os primeiros e segundos votos consolidados e reduzidos para 100%, Guilherme Derrite (PP) tem 20%. André do Prado (PL) registra 18%, Simone Tebet (PSB), 17%, Marina Silva (Rede), 14%, e Salles (Novo), 9%.

Soninha Francine (Cidadania) tem 3%, enquanto Guto Schiavetto (Missão) e Geraldo Rufino (Podemos) registram 2% cada. Os demais candidatos, somados, têm 2%. Brancos e nulos são 6%, e 7% não souberam ou não responderam.

O levantamento também apresenta separadamente as duas escolhas. No primeiro voto, Derrite tem 24%, Simone Tebet, 18%, André do Prado, 16%, Marina, 15%, e Salles, 9%. No segundo voto, André registra 20%, Derrite e Tebet têm 16% cada, Marina, 13%, e Salles, 9%.

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O Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores de São Paulo entre os dias 16 e 19 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa estadual está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-07495/2026, e a presidencial, sob BR-09702/2026.