O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira, 19, a permanência de Andrezza Rosalém na Secretaria de Desenvolvimento Social e de Marcello Streifinger na Administração Penitenciária no segundo mandato.

Economista, Andrezza foi secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social de Paulo Hartung (no então PMDB), no Espírito Santo, entre 2017 e 2018. Também participou da equipe de transição de Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Prefeitura de Vitória, após a eleição de 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ela chegou ao secretariado paulista em abril de 2024, em substituição a Gilberto Nascimento Júnior (PL), que voltou à Câmara Municipal da capital para disputar a reeleição. No governo Tarcísio, comanda a pasta responsável pelo SuperAção SP, programa estadual de combate à pobreza similar ao Bolsa Família.

Já Streifinger, coronel da reserva da Polícia Militar, integra a equipe desde o início do primeiro mandato. Foi anunciado para a Administração Penitenciária em dezembro de 2022, como nome ligado a Guilherme Derrite (PP-SP), que assumiria a Secretaria de Segurança Pública. Os dois chegaram ao governo na montagem da equipe responsável pelas áreas policial e penitenciária.

Sua permanência preserva no primeiro escalão um auxiliar próximo de Derrite, mesmo após a saída do ex-secretário da Segurança. Eleito senador pelo PP neste ano, Derrite deixou a pasta em dezembro de 2025 para reassumir o mandato de deputado federal e se dedicar à disputa eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quarta-feira, 18, Tarcísio já havia confirmado a manutenção de Osvaldo Nico Gonçalves, sucessor de Derrite, na Segurança Pública. Com a continuidade de Streifinger, o governador mantém os atuais titulares das duas áreas para o próximo mandato.

As confirmações se somam à de Marcelo Branco (PSD), que seguirá à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, também anunciada nesta quinta-feira.

Entre os anúncios feitos nos últimos dias está a escolha do ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro Ricardo Salles (Novo) para a Secretaria de Justiça. Tarcísio também definiu Natália Resende para Planejamento, Orçamento e Investimentos, Rogério Campos para a Fazenda e Rafael Benini para Infraestrutura.