Em SP, Lula inaugura nova linha de produção da fábrica da Eletra

Em dia de agenda oficial apenas em São Paulo nesta sexta-feira, 2, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia de inauguração de nova linha de produção da fábrica da Eletra, em São Bernardo do Campo. Além do evento, Lula também fará uma visita à Universidade Federal do ABC (UFABC).

De acordo com a agenda oficial da presidência da República, Lula parte de Brasília rumo a São Paulo às 7h30, com previsão de chegada na capital paulista às 8h50. Às 10h, o presidente participa de uma visita às instalações do Bloco Zeta da UFABC, no campus de São Bernardo do Campo. Às 10h30, está prevista a inauguração do bloco.

No início da tarde, às 12h15, Lula participa de evento de inauguração e visita à nova linha de produção da fábrica da Eletra, também em São Bernardo do Campo.

Já às 16h40, está previsto o retorno do presidente a Brasília. A chegada à capital federal está programada para às 18h, onde Lula deve permanecer durante o final de semana.