Em SC, propaganda de Jorginho Mello resgata prisão de João Rodrigues

Na última semana antes do primeiro turno das eleições, a disputa pelo governo de Santa Catarina ganhou um novo capítulo após a campanha do governador Jorginho Mello (PL), candidato à reeleição, usar imagens da prisão de João Rodrigues (PSD), seu adversário, ocorrida em 2018. Em propaganda eleitoral exibida neste domingo, 27, a campanha recuperou trechos de reportagens da época sobre a prisão do então deputado federal.

Após a veiculação do programa, Fabiana Matte Rodrigues, mulher de João, reagiu nas redes sociais. Em um vídeo, ela comparou o sofrimento vivido pela família durante a prisão do marido à situação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, cujo marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também ficou preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

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"João foi vítima por enfrentar o sistema. Sofreu uma prisão pelo STF em 2018 por uma injustiça muito grande. Essa ferida, ela não cura. Foram colocadas essas imagens no programa eleitoral do Jorginho. Então foi um gatilho muito forte, que a gente começa a relembrar de tudo que nós passamos", afirmou Fabiana.

A prisão de João Rodrigues ocorreu em fevereiro de 2018, quando ele exercia mandato de deputado federal. O caso remontava a fatos de 1999, período em que, como vice-prefeito de Pinhalzinho, assumiu interinamente a prefeitura.

Segundo o processo, Rodrigues dispensou irregularmente licitação para a alienação de uma retroescavadeira e fraudou o caráter competitivo de outra licitação destinada à compra de uma nova máquina. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) o condenou a cinco anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de dispensa irregular e fraude à licitação.

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Em fevereiro de 2018, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inviável recurso apresentado pela defesa, manteve a condenação e determinou a execução imediata da pena. Rodrigues foi preso e levado ao Complexo da Papuda. Em junho daquele ano, o ministro Luís Roberto Barroso determinou que ele cumprisse a pena em estabelecimento compatível com o regime semiaberto e autorizou a retomada das atividades parlamentares.

A mulher de João disse ainda que a propaganda trouxe de volta lembranças da morte de seu pai, também em 2018.

Segundo Fabiana, ele entrou em "depressão profunda" ao acompanhar o sofrimento da filha e das netas durante o período em que Rodrigues esteve preso. O pai dela morreu naquele ano após sofrer um infarto.