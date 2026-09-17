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Em SC Jorginho tem 49% no 1º turno; João Rodrigues, 15%; Merisio, 8%, aponta Real Time Big Data

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador Jorginho Mello (PL), candidato à reeleição, tem 49% das intenções de voto no primeiro turno para o governo de Santa Catarina, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 17. João Rodrigues (PSD) aparece com 15% e Gelson Merisio (PSB), com 8%.

Marcelo Brigadeiro (Missão) registra 2% e Professor Marcus Sodré (PSTU), 1%. Bruno Pedreiro do PCO (PCO), Laís Chaud (UP) e Ralf Zimmer (PRD), somados, têm 1%. Brancos e nulos somam 11% e 13% não souberam ou não responderam.

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Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Jorginho é citado por 22%, João Rodrigues, por 8%, e Merisio, por 4%. Outros nomes somam 2%. Brancos e nulos são 8% e 56% não souberam ou não responderam.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Jorginho e João Rodrigues, o governador registra 57% das intenções de voto, ante 26% do candidato do PSD. Brancos e nulos somam 8% e 9% não souberam ou não responderam.

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Contra Gelson Merisio, Jorginho tem 66% e o candidato do PSB, 18%. Outros 9% afirmam que votariam em branco ou nulo e 7% não souberam ou não responderam.

Presidente

Na disputa pela Presidência da República no primeiro turno entre os eleitores de Santa Catarina, Flávio Bolsonaro (PL) tem 52% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, registra 26%.

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Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) aparecem com 5% cada. Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, Pablo Marçal (PRTB), 2%, e Romeu Zema (Novo), 1%. Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata), somados, registram 1%. Brancos e nulos são 2% e 2% não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, Flávio Bolsonaro é citado por 32% e Lula, por 20%. Augusto Cury tem 3%, Renan Santos, 2%, e Ronaldo Caiado, 1%. Outros nomes somam 3%. Brancos e nulos são 9% e 30% não souberam ou não responderam.

Segundo turno

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Em um eventual segundo turno entre Flávio e Lula, o candidato do PL registra 62% das intenções de voto, ante 30% do petista. Brancos e nulos somam 5% e 3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores de Santa Catarina entre os dias 12 e 16 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento para o governo está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SC-00866/2026 e o presidencial, sob o número BR-09582/2026.

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ELEIÇÕES 2026/SC/GOVERNO/PESQUISA/REAL TIME BIG DATA
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