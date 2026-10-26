Em SC, Jorginho silencia sobre resultado das eleições; vice fala em 'frustração'

O governador reeleito de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), ainda não havia se manifestado sobre o resultado do segundo turno das eleições presidenciais até o início da tarde desta segunda-feira, 26. Já o vice-governador eleito, Adriano Silva (Novo), publicou um vídeo nas redes sociais em que afirmou estar "frustrado" com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL).

"Lula reeleito, com certeza, e muitos de vocês, assim como eu, estamos frustrados. É claro, trabalhamos muito para que a gente conseguisse a mudança que a gente gostaria, que a liberdade econômica, enfim, princípios e valores de direita, viessem e voltassem para o Brasil", declarou Adriano.

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Em outro vídeo, publicado nesta segunda-feira, 26, o vice-governador eleito questionou os números da votação e destacou o fato de Lula ter revertido o resultado do primeiro turno, quando havia terminado atrás de Flávio Bolsonaro. A virada foi inédita nas eleições presidenciais brasileiras desde a redemocratização.

Lula foi reeleito neste domingo, 25, com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, o candidato do PL havia recebido 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% do petista.