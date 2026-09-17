Em SC, deputados criticam deputado do PL que propôs homenagem a PMs que agrediram candidata

Deputados estaduais de Santa Catarina criticaram uma moção apresentada pelo deputado Sargento Lima (PL) para homenagear dois policiais militares envolvidos na abordagem em que a candidata a segunda suplente ao Senado Fernanda Klitzke (PT) foi derrubada, chutada e atingida por disparos de munição de impacto controlado em Jaraguá do Sul, no último sábado, 12. A atuação dos agentes é investigada pela Corregedoria-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina.

A Moção protocolada por Sargento Lima na segunda-feira, 14, propõe "aplauso por ato de bravura" aos cabos Rafaela Natália Branco e Clovis Kaue Weber. O texto afirma que os dois prestaram "relevantes serviços" à comunidade de Jaraguá do Sul durante a ocorrência. A proposição segue aguardando discussão e votação no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

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Na justificativa, Sargento Lima afirma que Weber atuou "diretamente na abordagem e na contenção dos envolvidos" e manteve a "condução técnica da ocorrência" diante do que o documento classifica como "resistência" e "conduta agressiva". Em relação a Rafaela, a proposta sustenta que a policial sofreu uma lesão em razão da interferência física de terceiros e permaneceu em serviço até o fim da ocorrência.

A moção entrou na Ordem do Dia da sessão de terça-feira, 15, mas não chegou a ser votada por falta de quórum. A proposta provocou reação de parlamentares de esquerda. As deputadas Luciane Carminatti (PT) e Carolline Sardá (PSOL) criticaram a iniciativa durante a sessão. Carminatti apresentou ainda uma moção de "contrariedade à atuação" dos mesmos dois policiais na ocorrência de Jaraguá do Sul.

Líder da bancada do PT na Alesc e presidente estadual da sigla, Fabiano da Luz também classificou a homenagem como "absurda". "Não podemos permitir que se faça uma homenagem a policiais que agrediram uma mulher desarmada, numa abordagem que não oferecia riscos. Esse caso precisa ser investigado pela Corregedoria da Polícia Militar", afirmou.

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"Poderia ter acontecido com qualquer outra mulher, com a minha mãe, minha esposa, minhas filhas e minhas netas. Vejo tudo isso com muita preocupação", acrescentou.

A bancada do PT apresentou ainda um pedido de informações ao governador Jorginho Mello (PL), ao Comando-Geral da Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública. Os deputados cobram, em nove pontos, esclarecimentos sobre o emprego da força e de munições durante a ocorrência, a cadeia de comando da operação e a eventual utilização de câmeras corporais pelos agentes.

Vídeos da ocorrência mostram Fernanda sendo imobilizada e, já no chão, atingida por chutes e disparos. A Polícia Militar afirma que houve resistência durante a abordagem e informou que as circunstâncias e a atuação dos policiais serão apuradas pela Corregedoria-Geral da corporação.

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O governador Jorginho Mello, candidato à reeleição pelo PL, saiu publicamente em defesa da Polícia Militar. Em vídeo divulgado nas redes sociais, afirmou que "a esquerda tentou montar uma grande armadilha" contra a corporação e apresentou o relato da moradora que acionou a PM por causa de som alto.