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Em SC, Alesc aprova licença de Jorginho Mello durante período eleitoral; vice assume

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) aprovou nesta quarta-feira, 26, a licença do governador Jorginho Mello (PL) entre 29 de agosto e 5 de outubro. Ele irá se afastar para se dedicar à campanha na disputa pela reeleição. Durante o período, a vice-governadora Marilisa Boehm (PL) assume o comando do Executivo estadual.

O afastamento foi aprovado em sessão extraordinária. O pedido foi encaminhado pelo próprio governador à Alesc na segunda-feira, 24. Na mensagem enviada ao Legislativo, Jorginho solicitou autorização para se afastar do exercício das funções em caráter particular e sem ônus para o Estado.

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Jorginho não era obrigado a se afastar do cargo para concorrer à reeleição. A legislação permite que governadores que disputam um novo mandato permaneçam no exercício da função durante a campanha, respeitadas as restrições eleitorais ao uso da estrutura pública.

Desde que iniciou o período de campanha eleitoral, em 16 de agosto, Jorginho participou apenas de dois encontros oficiais como candidato. O lançamento oficial de sua candidatura, no mesmo dia, evento chamado de "Arrancadão do 22", em Florianópolis e um adesivaço no centro da capital no último sábado, 22. A expectativa é que, agora, os atos se tornem mais frequentes.

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ELEIÇÕES 2026/SC/JORGINHO MELLO/ALESP/LICENÇA/CAMPANHA
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