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Em São Paulo, Caiado diz querer dobrar o investimento em tecnologia

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
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O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD), após uma visita ao Google em São Paulo, disse querer dobrar o investimento no Ministério de Ciência e Tecnologia caso seja eleito. "Eu quero buscar aquilo que o Brasil está trinta anos atrasado", afirmou, ao defender um marco regulatório para a Inteligência Artificial no País. "O que nós vimos aqui, eu já estive aqui outras vezes, é um avanço a cada momento que eles têm, mas no Brasil até hoje não tem ainda um Marco Civil da Inteligência Artificial. Isso faz com que trave toda a nossa capacidade de desenvolvimento", disse.

O presidenciável afirmou, ainda, que o Brasil precisa parar de ser um País de portas fechadas para a tecnologia e para o avanço, defendendo também a construção de data centers.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/TECNOLOGIA
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