Em Salvador, seções chegaram a reabrir portões após decisão de Zanin

Locais de votação em Salvador chegaram a reabrir os portões neste domingo, 25, após o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), prorrogar o pleito até as 19h em todo o País. Em outros, porém, a votação nas urnas já havia sido encerrada, impedindo o recebimento de novos votos.

No Colégio Portinari, no Costa Azul, a fiscal Amanda Teixeira, da 53ª Zona Eleitoral, relatou ao >b>Broadcast Político que os portões foram fechados às 17h, mas a equipe recebeu orientação para aguardar a decisão oficial antes de encerrar a votação nas urnas.

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"Reabrimos após 30 minutos da decisão do STF. Tínhamos informação sobre esperar a decisão, as urnas não foram desligadas, mas os portões foram fechados. Até então uma pessoa votou", afirmou.

Enquanto aguardava a reabertura, uma mulher foi abordada por integrantes de uma família identificada como eleitora de Flávio Bolsonaro (PL), que a aconselhavam a ir embora, conforme observou a reportagem.

No Colégio Manoel Devoto, no Rio Vermelho, o mesário Douglas Lauar também relatou orientação para aguardar. "Já tínhamos recebido orientação interna para aguardar a decisão", disse. Até a passagem da reportagem, apenas uma pessoa havia entrado para votar depois das 17h.

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Outro mesário do local, Luiz Cardoso, afirmou que eleitores enfrentaram dificuldades para chegar. "Muita gente reclamou do transporte, muita gente veio de carona solidária", declarou.

Na seção 795 do Colégio Edvaldo Boaventura, no Stiep, assim como em outras seções observadas pela reportagem, a votação nas urnas foi encerrada pontualmente às 17h, com boletins emitidos e mesários liberados.

A decisão de Zanin estendeu a votação por duas horas após pedido da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), motivado por dificuldades no transporte de eleitores. Procurado, o TRE da Bahia não respondeu até a publicação.