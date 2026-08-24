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Em sabatina, Zema diz se comprometer aumentar as escolas de tempo integral em 10 vezes

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, se comprometeu nesta segunda-feira, 24, em aumentar o número de escolas em tempo integral em dez vezes, caso seja eleito.

"Eu vou avançar o que for possível. Eu não sei quantas escolas hoje no Brasil nós temos que ainda não têm o ensino integral. Mas como eu falei, em Minas, nós multiplicamos por 12: de 70 para mais de 800", declarou, durante a sabatina do Jornal Nacional.

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Questionado sobre qual seria a meta com a qual se comprometeria em um eventual mandato presidencial, Zema respondeu: "Me comprometo, como eu fiz em Minas, dez vezes. Porque em Minas nós não tínhamos. Então, no mínimo isso. O avanço que eu fiz em Minas, eu assumo o compromisso no Brasil. Ou seja, vai universalizar".

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