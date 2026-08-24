Em reunião com dirigentes do BofA, Renan Santos tratou de corte de gastos e fim das bets

O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, se reuniu com dirigentes e investidores do Bank of America (BofA) nesta segunda-feira, 24, para tratar de propostas econômicas do seu plano de governo. A Broadcast (Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que estavam presentes presidentes da instituição financeira.

Em coletiva de imprensa, o candidato afirmou que tratou das reformas que estão sendo propostas, como o corte de gastos. "As pessoas precisam entender que o salário delas não vale nada até o final do mês, porque os impostos estão muito altos, e pra cortar impostos, eu preciso cortar gastos do governo. E reformas também diminuem os juros, que faz com que você fique endividado", disse.

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Ele mencionou que também tratou do fim das bets. "As bets serão destruídas no meu governo. Não vai ter bet, não vai ter esse crédito consignado fácil, comendo o salário das pessoas. E a gente vai ter uma política muito agressiva para geração de empregos", enfatizou.

Ele também mencionou como pretende fazer o corte. "A gente tem hoje renúncias fiscais multibilionárias para muitas empresas. Só na zona franca de Manaus, pra falar uma empresa, a Honda recebe R$ 16 bilhões em renúncia. Isso vai precisar ser revisto, porque a economia do Brasil não tá crescendo com essas renúncias, esse dinheiro tá

indo pra algum lugar que não está nos ajudando", disse.

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Santos também mencionou o corte nos "privilégios" do alto funcionalismo. "Outro ponto, o orçamento brasileiro é muito engessado, se chama vinculação. Hoje todo município e todo Estado é obrigado a gastar cada vez mais com saúde e educação, quando às vezes ele precisa gastar mais com saúde do que educação. Ao desvincular, a gente faz com que o orçamento fique mais funcional e o Estado não precise se endividar tanto pra poder se bancar. Isso vai fazer uma economia de muitos e muitos bilhões de reais", disse.

O candidato afirmou que as medidas foram bem recebidas e continuou: "Se você é um empresário no Brasil e não está declarando voto em mim, você está basicamente cometendo um erro. Um erro com seus filhos e um erro com seu próprio negócio", afirmou.

Avaliações sobre o debate

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Ao ser questionado sobre a repercussão na imprensa de seu perfil "duro" e "agressivo" durante o debate da Band/Estadão neste domingo, 23, Santos afirmou que acha as avaliações "sexys". "Acho sexy. Precisa ser agressivo. Se a situação brasileira é dramática, não vai ser sendo calmo e plácido que eu vou resolver ela", afirmou.