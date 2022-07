Em resposta a Renan, Tebet diz que ala do MDB pró-Lula 'tem cheiro de naftalina'

Pedro Venceslau (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pré-candidata do MDB à Presidência, a senadora Simone Tebet (MS) disse nesta sexta-feira, 22, que a ala do MDB que pressiona o partido para apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é uma foto que "cheira a naftalina".

continua após publicidade .

A declaração é uma resposta ao senador Renan Calheiros (MDB- AL), que ameaçou judicializar a convenção do partido que deve homologar a candidatura.

"Esses caciques são sempre os mesmos que tiveram no passado com Lula. Vejam a fotografia. Ela tem cheiro de naftalina", disse Simone.

continua após publicidade .

A senadora falou com os jornalistas em São Bernardo do Campo, onde recebeu o apoio formal do prefeito Orlando Morando (PSDB).

O tucano e Simone visitaram a Fábrica de Cultura Bruno Covas e em seguida se reuniam no diretório local do PSDB, que foi o 1º do Brasil a declarar apoio formal à senadora.

A pré-candidata do MDB fez uma ressalva. "Michel Temer não faz parte daquela fotografia. Ele é um homem honrado".

continua após publicidade .

O prefeito Orlando Morando e o presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, criticaram a decisão do PSDB de Minas Gerais de declarar apoio a Ciro Gomes (PDT) na disputa presidencial.

"O PSDB nacional tomou uma decisão pela aliança com o MDB. Qualquer Estado que fizer diferente poderá ser punido", afirmou Morando.

Tebet disse ainda, sem citar nomes, que não tem medo de cara "feia" e classificou como uma "rasteira" a ameaça de judicialização. "Confio na Justiça desse País. Minha preocupação com isso é zero", disse Simone Tebet.