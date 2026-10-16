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Em programa eleitoral, Flávio fala em desonerar folha para compensar fim da 6x1

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) usou sua propaganda eleitoral desta sexta-feira, 16, para prometer, caso eleito, desoneração da folha de pagamento como forma de reduzir o impacto do fim da escala 6X1 para o empresariado.

"Nosso governo vai compensar a diferença cortando impostos, baixando juros e desonerando a folha. O Brasil vai prosperar e você vai ter mais tempo para a sua família", declarou, na peça de 30 segundos, sem detalhar como pretende implementar a medida.

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Não é a primeira vez que Flávio defende uma desoneração. Em 20 de agosto, ele disse, numa live semanal no YouTube, que sua proposta seria uma "desoneração da folha de pagamento de forma progressiva". Na conversa, cobrou da coordenadora do seu plano econômico, Daniella Marques, explicações sobre como isso funcionaria na prática. Ela não explicou.

Fim da 6X1

Flávio aproveitou o horário eleitoral para reforçar seu apoio ao fim da escala 6X1 - projeto que era criticado por ele e que recebeu seu apoio de última hora, sob temor de impacto eleitoral. No vídeo, uma narradora diz: "Flávio vota a favor do fim da escala 6x1 a favor do trabalhador".

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Em seguida, o candidato afirma: "Eu rodei o Brasil todo com o fim dos trabalhadores e sei da necessidade de mais um dia de descanso. Por isso, votamos sim pelo fim da escala 6x1. A nossa proposta é você trabalhar um dia a menos sem perder o salário".

Na verdade, Flávio afirmava que a PEC era "oportunista" e defendia que um modelo de remuneração por hora trabalhada.

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2º TURNO 6X1 Desoneração eleições 2026 Flávio Bolsonaro FOLHA
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