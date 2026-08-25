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Em Pernambuco Lula tem 54% no 1º turno e Flávio Bolsonaro, 19%, aponta Quaest

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial entre os eleitores de Pernambuco, com 54% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 19%.

Ronaldo Caiado (PSD) tem 3%, Renan Santos (Missão), 2%, e Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo), 1% cada. Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. Os indecisos somam 11%, e 9% afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam.

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Em outro cenário, que inclui Pablo Marçal (PRTB), Lula registra 55% e Flávio mantém 19%. Caiado e Renan têm 2% cada, enquanto Marçal e Zema aparecem com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Indecisos são 10%, mesmo porcentual dos que votariam em branco, anulariam ou não iriam votar.

A Quaest ouviu presencialmente 1.302 eleitores pernambucanos com 16 anos ou mais entre 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Contratado pela Globo, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PE-07828/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PE/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST
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