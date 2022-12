Em nota, Presidência e Bolsonaro prestam condolências a familiares de Pelé

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

A Presidência da República prestou em nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação nesta quinta, 29, condolências a familiares e amigos de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morto hoje em São Paulo aos 82 anos. No final, a nota informa também que o presidente Jair Bolsonaro, "roga a Deus que o receba em seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos".

Leia abaixo a nota oficial.

"O Governo Federal, por meio da Presidência da República, presta suas condolências aos familiares e amigos de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, em razão de seu falecimento na cidade de São Paulo.

Pelé, o Rei do Futebol, foi um dos maiores atletas de todos os tempos. O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou.

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, roga a Deus que o receba em Seus braços e dê força e fé a toda a sua família e amigos para superar esse difícil momento."

Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), publicou no Twitter a sua homenagem a Pelé, morto aos 82 anos: "Hoje nos despedimos do Rei! Valoroso atleta e militar, Pelé encheu nossos corações de alegria. A Vice-Presidência da República, seus admiradores e amigos, enlutados, lamentam o falecimento do maior jogador de futebol do mundo. Que Jesus Cristo abençoe e conforte toda família."