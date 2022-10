Em nota, MDB confirma liberação de filiados no segundo turno

Sofia Aguiar e Giordanna Neves (via Agência Estado)

O MDB reiterou em nota, nesta quarta-feira (5), que libera seus filiados para se manifestarem no segundo turno "conforme sua consciência". O partido enfatizou a defesa em favor da liberdade, democracia e povo brasileiro e destaca que, em qualquer cenário, "cobrará do vencedor o respeito ao voto popular".

"Nas últimas 48 horas, dirigentes, congressistas, governadores e prefeitos externaram sua posição em relação à disputa nacional em segundo turno. Por ampla maioria, o MDB decidiu dar liberdade para que cada um se manifeste conforme sua consciência", diz a nota.

A senadora Simone Tebet, que foi candidata do partido à Presidência e ficou em terceiro lugar, vai declarar voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta quarta, em pronunciamento em São Paulo, conforme apurou o Broadcast Político. Outros líderes nacionais do MDB, como o senador Renan Calheiros (AL) e o deputado eleito Eunício Oliveira (CE), também viajarão para a capital paulista, onde está o comitê de Lula, e ajudarão na campanha do petista.

Diretórios de ao menos dez Estados, como os do Nordeste e do Rio - que já estavam com Lula no primeiro turno -, vão repetir o aval ao petista. O ex-presidente Michel Temer (MDB), como mostrou o Estadão, deve apoiar Jair Bolsonaro (PL). A relação de Temer com o PT ficou desgastada após o impeachment de Dilma Rousseff.

"Em respeito ao cenário, o MDB deixa claro que cobrará do vencedor o respeito ao voto popular, ao processo eleitoral como um todo e, sobretudo, a defesa intransigente da Constituição de 19888 e do Estado Democrático de Direito", finaliza a nota.