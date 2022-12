Em nota, Exército diz que o general Freire Gomes não tem perfil nas redes sociais

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

O Exército Brasileiro informou nesta quarta-feira, 14, que o comandante general Freire Gomes não possui perfis em redes sociais. O anúncio foi feito após circularem na internet perfis falsos associados ao general com críticas ao ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

As mensagens divulgadas por dois perfis fakes diziam que Moraes "extrapolou mais uma vez" e que não iria demorar muito para as "aldeias de todo país invadirem Brasília". "Lamentável a postura do Ministro! A cada dia mostra seu ódio pela nação", complementa a publicação. Um dos perfis apagou o tuíte e os dois passaram a se identificar como contas "de apoio" ao general.

Freire Gomes assumiu o comando do Exército em março de 2022 após indicação do presidente Jair Bolsonaro. A vaga no cargo foi aberta com a ida do general Paulo Sérgio Nogueira para o Ministério da Defesa. O cargo na pasta era ocupado anteriormente pelo general Walter Braga Netto, que deixou o cargo para ser vice na chapa de Bolsonaro.