Em Natal, Bolsonaro volta a elogiar trabalho de Tereza, cotada para vice na chapa

Amanda Pupo e Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a elogiar nesta sexta-feira, 17, o trabalho da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é cotada para ser vice de sua chapa na busca pela reeleição. A menção à aliada foi feita em evento em Natal, no Rio Grande do Norte, durante discurso do presidente do Incra, Geraldo Melo Filho, ao falar sobre a atuação da entidade na concessão de títulos de terra.

"Vocês não ouvem mais nada sobre invasão do MST. Quem botou ponto final nisso foi Geraldo, e não foi pela força não, foi pelo trabalho dele que deu título de terra a mais de 350 mil assentados pelo Brasil", disse Bolsonaro, voltando a falar que a meta é de ultrapassar a marca dos 400 mil títulos de terra distribuídos.

"Essas pessoas eram usadas pelo MST para invadir propriedades, tocar horror em fazendas, quando começou a trabalhar dando título a essas pessoas, elas tornaram-se cidadãs, pessoas de bem, passaram a cultivar suas terras, ter crédito para investir em agricultura. Ele liberou mais de 350 mil famílias pelo Brasil", disse Bolsonaro, lembrando da vinculação do Incra ao Ministério da Agricultura.