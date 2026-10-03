Em Minas, Cleitinho lidera com 53% dos votos válidos, diz Datafolha; Patrus tem 21% e Kalil, 9%
Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, aponta que o senador Cleitinho (Republicanos) lidera a corrida eleitoral em Minas Gerais com 53% dos votos válidos, o que lhe daria a vitória no primeiro turno. Na segunda colocação, Patrus Ananias (PT) tem 21%.
O cálculo dos votos válidos leva em consideração a intenção de voto em cada candidato, excluindo os votos brancos e nulos, assim como faz a Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial. Os eleitores indecisos também não são levados em consideração pela pesquisa.
Veja abaixo a lista completa dos votos válidos no cenário estimulado, quando os candidatos são informados aos entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
- Cleitinho (Republicanos): 53%
- Patrus Ananias (PT): 21%
- Alexandre Kalil (PDT): 9%
- Flávio Roscoe (PL): 4%
- Mateus Simões (PSD): 4%
- Gabriel Azevedo (MDB): 3%
- Ben Mendes (Missão): 2%
- Rafael Duda (PSTU): 1%
- Henrique Áreas (PCO): 1%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
- Indira Xavier (UP): 0%
Confira agora as intenções de votos totais, com brancos, nulos e indecisos:
- Cleitinho (Republicanos): 44%
- Patrus Ananias (PT): 18%
- Alexandre Kalil (PDT): 8%
- Flávio Roscoe (PL): 4%
- Mateus Simões (PSD): 3%
- Gabriel Azevedo (MDB): 3%
- Ben Mendes (Missão): 1%
- Rafael Duda (PSTU): 1%
- Henrique Áreas (PCO): 1%
- Professor Túlio Lopes (PCB): 1%
- Indira Xavier (UP): 0%
- Branco/nulo/nenhum: 6%
- Indecisos: 11%
Votos válidos para o Senado
- Marília Campos (PT): 21%
- Carlos Viana (PSD): 19%
- Domingos Sávio (PL): 17%
- Aécio Neves (PSDB): 13%
- Áurea Carolina (PSOL): 9%
- Marcelo Aro (PP): 9%
- Marco Antônio Superman (Novo): 4%
- Ana Luiza do MLB (UP): 2%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Fidélis Alcântara (UP): 1%
- Victória Mello Vic (PSTU): 1%
- Juiz Ramon Moreira (DC): 1%
- Manoel Carvalho (MDB): 1%
- Tião Pessoa (PCO): 1%
- Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%
O Datafolha entrevistou presencialmente 2.010 pessoas com 16 anos ou mais em Minas Gerais entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento, contratado pelo jornal Folha de S. Paulo e pela TV Globo, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-06705/2026.