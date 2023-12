Em mensagem de Natal, Lula pregará união do País e destacará momento da economia

Em mensagem de Natal que será exibida na TV neste domingo, às 20h30, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, abordará a resposta da democracia brasileira aos ataques de 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram atacadas. Ele vai destacar "avanços da economia" no primeiro ano de mandato e pregar a união no País, apesar dos discursos recentes em que insistiu na polarização. Lula fará um balanço de 2023 e dirá que há perspectivas positivas. Segundo ele, 2024 será o ano de "colher o que foi plantado". Por fim, o presidente da República destacará a volta de programas sociais. As informações são do jornal

continua após publicidade