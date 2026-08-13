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Em live com Flávio, Tereza Cristina (PP) fala estar disposta a ajudar campanha além do agro

Escrito por Gabriel Máximo e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A senadora Tereza Cristina (PP-MS) disse nesta quinta-feira, 13, que está disposta a ajudar a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência para além das propostas para o setor agrícola. Ela deu a declaração durante uma live do pré-candidato no YouTube, em que ele detalha seu plano de governo.

"Eu estou muito satisfeita de participar desse plano de governo, de poder ajudar e de te ajudar também. E aí, quando precisar, às vezes falar assim 'Flávio, o rumo é por aqui', eu quero também poder ajudar em outras áreas que vocês possam precisar dos meus conselhos, da minha maturidade", afirmou a parlamentar.

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Tereza Cristina chegou a aceitar ser candidata à vice de Flávio, mas a aliança não foi concretizada diante da neutralidade adotada por seu partido, o PP, na eleição presidencial.

Também participam da live o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL), pré-candidato a vice-presidente; o senador Rogério Marinho, coordenador da campanha presidencial; e Daniella Marques, ex-presidente da Caixa e coordenadora das propostas econômicas do plano de governo.

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