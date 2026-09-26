Em Jaguariúna (SP), Flávio Bolsonaro promete Jair Bolsonaro de volta no rodeio

O candidato à Presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro (PL), prometeu em visita ao rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo, na noite de sexta-feira, 25, que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, voltará ao rodeio no próximo ano. "Quem está com saudade do Bolsonaro, dá um grito. Quem vai ver Bolsonaro aqui ano que vem, dá um grito", disse o senador ao público em um discurso breve de cerca de 1 minuto.

Flávio Bolsonaro disse, ainda, que o Brasil precisa de mudança. "Merecemos voltar a andar nas ruas em segurança. O agro brasileiro vai ser valorizado de novo, as famílias brasileiras serão valorizadas de novo. O Brasil vai prosperar e nós brasileiros merecemos muito mais do que está aí", afirmou o candidato.