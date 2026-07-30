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Em Goiás, Daniel Vilela lidera cenários de 1º e 2º turnos, aponta pesquisa Genial/Quaest

Escrito por Juliano Galisi (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 07:49:00 Editado em 30.07.2026, 07:59:41
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Pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral de Goiás divulgada nesta quinta-feira, 30, mostra que o governador Daniel Vilela (MDB) segue na liderança dos cenários de primeiro e de segundo turnos na disputa pelo governo do Estado.

No primeiro turno, Daniel Vilela registrou 37% de intenção de voto no cenário estimulado, seguido por Marconi Perillo, do PSDB, com 21%. O senador Wilder Morais (PL) tem 11%, Luis Cesar Bueno (PT), 3%, e Cíntia Dias, do PSOL, 1%. Luciana Amorim (UP) não pontuou. Os indecisos são 20%, e 7% pretendem votar branco ou nulo.

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Em um eventual segundo turno contra Perillo, Vilela venceria o ex-governador por 52% a 28% dos votos, com 12% de indecisos e 8% de votos nulos ou brancos. Contra Wilder Morais, o mandatário se reelegeria por 54% a 16% dos votos, com 18% de indecisos e 12% de brancos e nulos.

Senado

Na disputa pelo Senado, a liderança é da ex-primeira-dama do Estado Gracinha Caiado (União Brasil), que registrou 20% de preferência no cenário estimulado. Na sequência, quatro nomes estão em empate técnico: o senador Vanderlan Cardoso (PSD) (10%), os deputados federais Zacharias Calil (MDB) (9%) e Gustavo Gayer (PL) (9%) e o ex-prefeito Gustavo Mendanha (PRD) (6%).

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A Genial/Quaest fez 1.104 entrevistas a domicílio com eleitores de Goiás entre os dias 24 e 28 de julho. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo GO-01701/2026.

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