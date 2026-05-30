Em evento, Requião Filho é anunciado pelo PDT como pré-candidato ao Governo do PR

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) anunciou o deputado estadual Requião Filho como pré-candidato ao Governo do Paraná em evento realizado nesta sexta-feira (29) em Curitiba. Na ocasião, também foi anunciada a pré-candidatura de Gleisi Hoffmann (PT) ao Senado.

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Segundo Requião Filho, o governo do estado precisa "cuidar de pessoas". "O Paraná é de todos os paranaenses e nós queremos ver novamente o investimento em pessoas. Quando formos cuidar da educação, vamos cuidar dos educadores. Investir em segurança, vamos investir nos agentes de segurança. Vamos investir em saúde? Vamos sim, vamos investir nas pessoas. A ideia é devolver o Paraná para todos os paranaenses", disse o candidato.



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Desde novembro de 2025, o partido já reforçava o nome do deputado como possível candidato. Em nota à época, o PDT afirmou que Requião Filho "desponta como principal nome da oposição no Paraná" e aposta na união entre o trabalhismo e forças democráticas para oferecer alternativa ao atual grupo que governa o estado.

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Trajetória

Maurício Thadeu de Mello e Silva, o Requião Filho, tem 45 anos e é filho do ex-senador e ex-governador Roberto Requião. Formado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília (CEUB), iniciou a carreira política em 2014, sendo eleito deputado estadual pela primeira vez. Foi reeleito em 2018 e 2022. Atualmente, é terceiro secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná.