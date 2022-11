Em evento com empresários, Lewandowski defende pacificação e reforma tributária

Eduardo Gayer e Cícero Cotrim (via Agência Estado)

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu neste sábado, 26, durante painel organizado pelo grupo de empresários Esfera Brasil, a retomada da harmonia entre os Poderes e a reforma tributária.

"A grande tarefa que cabe a todos nós é pacificar o País, superar a polarização", afirmou o ministro. "Não basta que os Poderes sejam independentes, é preciso que sejam também harmônicos sob pena de vivermos situação de inconstitucionalidade", acrescentou.

Para o ministro, é preciso que o Brasil enfrente o debate da reforma tributária de forma a simplificar o sistema e reduzir a incidência de impostos sobre produção e consumo. "Temos de avançar um pouco no sentido de onerar a renda", avaliou Lewandowski, cotado para ser convidado para um ministério no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como a Defesa.

Eleições

Em meio aos ataques sem provas do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, à Justiça eleitoral, Lewandowski defendeu, no evento, que as eleições brasileiras deste ano foram disputadas democraticamente e supervisionadas por órgãos técnicos e neutros.

"Tenho convicção de que com esforço de todos, o clima de pacificação que esperamos seja instaurado no País após essas eleições, disputadas democraticamente e supervisionadas por Justiça eleitoral técnica, neutra", afirmou.

Nesta semana, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, condenou o PL a pagar multa de R$ 22 milhões por litigância de má-fé ao pedir a anulação de parte das urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno.