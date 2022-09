Em encontro com comunicadores, Lula pede ajuda por voto útil em 1º turno

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de encontro reservado e virtual com comunicadores ligados à sigla nesta terça-feira, 13. Ao discursar aos mais de 6 mil presentes, pediu empenho por uma campanha que amplie o chamado "voto útil" que possa levá-lo a uma vitória em primeiro turno. Ele ainda orientou os aliados a adotar uma linguagem de "leve", mas com "ânimo" e "amor". "Transmitam muita solidariedade e fraternidade nas mensagens que vocês vão dar daqui para frente", pediu.

O apelo de Lula pelo voto útil veio um dia após o Ipec reacender no PT a "esperança" de uma vitória no primeiro turno. A pesquisa mostrou Lula com 51% dos votos válidos ante 35% do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. O foco do ex-presidente é absorver votos antibolsonaristas da chamada "terceira via" - ou seja, de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

"É preciso acreditarmos que é possível a gente vencer as eleições no primeiro turno. Tem gente que tem vergonha. 'Ah, não vamos falar em ganhar no primeiro turno, porque parece soberba'. Mas, se tem candidato com 1% acreditando que vai ganhar, eu que tenho 46% tenho de acreditar que é possível, nesses próximos 20 dias, conquistar os votos que faltam", disse Lula no encontro, de acordo com vídeo assistido pela reportagem.

Organizada pelo coordenador de comunicação da campanha, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, a conferência reuniu comunicadores das dez legendas que integram a coligação de Lula, além de movimentos sociais, organizações da sociedade civil, sindicatos e rádios comunitárias.

Conselheiro da campanha petista nas redes sociais, o deputado federal André Janones (Avante-MG) sugeriu aos presentes que reforcem o compartilhamento nas redes sociais dos vídeos de campanha produzidos pelo PT.