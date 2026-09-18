Em debate presidencial, Augusto Cury e Romeu Zema lançam críticas ao STF

Os candidatos à presidência da República participam, nesta sexta-feira, 18, de debate presidencial promovido pelo G4, plataforma de soluções corporativas para pequenas e microempresas, em parceria com o portal Metrópoles e o podcast Inteligência Ltda. Nas primeiras rodadas de perguntas, os presidenciáveis criticaram o Supremo Tribunal Federal (STF), reajuste do Bolsa Família e os candidatos ausentes, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

O candidato Romeu Zema (Novo) afirmou que o STF se transformou em um "balcão de negócios". "Aquele que deveria ser o Tribunal que é referência, que dá bons exemplos, se transformou no Tribunal da corrupção, da bandidagem, onde nós estamos assistindo estarrecidos fatos que nós nunca imaginávamos que pudessem acontecer no Brasil: ministro se aliando, conversando, viajando, fazendo negócio com bandido, o senhor Daniel Vorcaro. E eu, como candidato, tenho lutado contra esses intocáveis", disse. Zema também criticou Lula pelo reajuste do Bolsa Família, que chamou de "medida populista".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O candidato Augusto Cury (Avante) comentou sobre o STF: "O que aconteceu esses dias foi também quase que um teatro, e o Flávio Dino pediu vista, e mais uma vez nós vamos colocar debaixo do tapete os grandes problemas da nação", disse. Cury defendeu uma reforma no Judiciário e um mandato de oito anos para ministros do STF, além da investigação de "ministros corruptos".

Zema também defendeu "grandes reformas" e o afastamento de juízes e magistrados que forem corruptos. Em relação ao Senado, o candidato afirmou que o problema da Casa Legislativa é o presidente, Davi Alcolumbre (União Brasil): "é um acovardado, que está envolvido até o pescoço com o Banco Master e não deixa votar o impeachment dos ladrões do Supremo", disse.

A candidata à presidência da República Samara Martins (Unidade Popular) iniciou sua apresentação defendendo o fim da escala 6x1, 100% de aumento do salário mínimo e "enfrentamento aos ricos". Também mencionou a defesa da suspensão do pagamento da dívida pública. Até o momento, a candidata não comentou sobre o STF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Renan Santos (Missão), Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL) e Ronaldo Caiado (PSD) não participaram do debate.