Em Curitiba, Flávio Arns e Gustavo Fruet declaram apoio a Lula no segundo turno

O senador Flávio Arns (PSB-PR) e o ex-prefeito de Curitiba Gustavo Fruet (PDT) declararam apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante evento de campanha com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), nesta terça-feira, 20, na capital paranaense. O encontro, chamado "Paraná pela Virada", reuniu lideranças políticas e apoiadores do petista no Espaço Torres, no Jardim Botânico.

Durante o evento, Arns destacou a atuação de Alckmin no governo federal e sua interlocução com setores econômicos. "A gente deseja que o presidente Lula faça um mandato extraordinário com o apoio de Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin é respeitado no agro, é muito respeitado no comércio, na indústria, nos empresários, nos bancos, e isso a gente viu no tarifaço", afirmou o senador.

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O apoio de Arns e Fruet ocorre em um momento em que a campanha de Lula busca ampliar alianças no Paraná, onde Flávio Bolsonaro (PL) venceu o primeiro turno. O governador Ratinho Junior (PSD) e o governador eleito Sergio Moro (PL) apoiam o candidato do PL na disputa presidencial.

Também nesta terça-feira, o vice-presidente comemorou o apoio do ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), que declarou voto em Lula na noite de segunda-feira, 19. Greca disputou a eleição estadual como candidato a vice-governador na chapa de Sandro Alex (PSD), apoiada por Ratinho Junior.

O segundo turno da eleição presidencial está marcado para domingo, 25.