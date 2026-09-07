Em culto com Flávio e Tarcísio, apóstolo Valdemiro transmite vídeo de Mendonça gravado em março

O fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, apóstolo Valdemiro Santiago, exibiu um vídeo gravado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça durante um culto na tarde desta segunda-feira, 7, que contou com a presença de candidatos, entre eles o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro.

A mensagem, de pouco mais de um minuto, foi gravada em março, durante a comemoração dos 28 anos da Igreja.

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Nela, Mendonça agradece o apoio recebido da igreja durante o período de sua sabatina para o STF. O vídeo, que pode ser conferido aqui , foi aplaudido pelos fiéis.

Ao final da exibição, Valdemiro afirmou: "Vá em frente, não desista, não."

A exibição ocorre em meio ao embate entre Mendonça e o também ministro do STF Alexandre de Moraes. Na semana passada, Moraes usou o inquérito das fake news para acusar Mendonça de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade.

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Relator do caso Banco Master, Mendonça levantou na terça-feira, 1.º de setembro, o sigilo de um relatório da Polícia Federal que compilou 51 mensagens comprometedoras entre Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, após o conteúdo ser revelado pelo Estadão.

A cerimônia desta segunda-feira contou com a presença de Flávio, do governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de outros candidatos.