Em ato na Catedral da Sé, Haddad diz que Flávio Bolsonaro tem postura de intolerância religiosa

O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, criticou neste domingo, 27, o que classificou como uma postura de intolerância religiosa do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Em entrevista a jornalistas após ato na Praça da Sé, no centro da capital paulista, Haddad disse que seus adversários tentam "colocar um brasileiro contra o outro" ao explorar questões religiosas durante a campanha.

O candidato petista participou pela manhã de um ato com mulheres na Praça da Sé, após uma missa de sétimo dia em homenagem à ativista Amelinha Teles.

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A agenda teve ainda a participação das candidatas ao Senado por São Paulo Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede).

"Eu acho que essa intolerância tem que acabar no Brasil. É impossível. Toda religião digna do nome é tolerante", afirmou Haddad.

A fala ocorre em um contexto em que a questão religiosa ganhou destaque na corrida eleitoral. De acordo com a chapa bolsonarista, a informação falsa de que Flávio pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil foi espalhada nas redes sociais a partir de uma postagem do perfil "Dilma Bolada".

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Defesa das medidas contra as bets

Haddad também defendeu as medidas adotadas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra as casas de aposta online (bets). O ex-ministro da fazendo disse que o presidente já havia sinalizado, em 2024, que poderia acabar com as apostas caso a regulamentação não resolvesse os problemas do setor.

Ao falar sobre Flávio, Haddad ainda afirmou que pessoas ligadas ao candidato têm relação com o mercado de apostas.