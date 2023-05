Em apoio à CPMI de Atos Golpistas, Múcio diz que não há nada pior que 'viver sob suspeição'

Redação (via Agência Estado)

O ministro da Defesa, José Múcio, comentou sobre a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília, após reunião com o presidente da República em Exercício, Geraldo Alckmin, nesta sexta-feira, 19, em Brasília. Na quinta-feira, 18, o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou que a comissão será instalada na semana que vem.

"(Não há) Nada pior do que viver sob suspeição. Interessa a todo mundo que isso seja esclarecido. Evidentemente, há uma preocupação de não haver politização, de não se emocionalizar isso. Eu sou daqueles que acha que deve ser tudo esclarecido, deve tudo chegar a um bom termo para que se tire suspeitos, puna os culpados, mas nós não vamos conseguir viver com essa suspeição", disse o ministro.