Em agenda de governo, Lula encerra visita ao IFSP sem discursar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou neste sábado, 26, a visita ao novo câmpus do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, sem discursar. Durante a passagem pelo local, conversou com estudantes.

Tratava-se de uma agenda de governo. Lula não estava acompanhado de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo paulista, nem de Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), candidatas ao Senado.

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A legislação eleitoral proíbe o comparecimento de candidatos a inaugurações de obras públicas nos três meses anteriores ao pleito. A atividade deste sábado foi apresentada como visita ao câmpus.