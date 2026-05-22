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Em 2º turno, Lula amplia vantagem sobre Caiado e vai a 48% das intenções, segundo Datafolha

Escrito por Gabriel Máximo e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 17:30:00 Editado em 22.05.2026, 17:38:06
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou levemente a vantagem sobre o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) em um eventual 2º turno da eleição presidencial, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta sexta-feira, 22.

Segundo o levantamento, em uma semana, o petista subiu de 46% para 48% na disputa com Caiado, que se manteve em 39%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos eram 13% na pesquisa de 13 de maio e agora somam 11%. Já os eleitores que afirmaram não saber permaneceram em 2%.

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O Datafolha ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, em 139 cidades, de quarta, 20, a quinta-feira, 21. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07489/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/LULA/CAIADO
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