Elmano de Freitas e Ciro Gomes empatam em corrida pelo governo do Ceará, diz pesquisa

Pesquisa divulgada pelo instituto Real Time Big Data nesta quarta-feira, 20, mostra um cenário de empate técnico nos dois turnos entre o atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB). Em sondagem sobre as vagas ao Senado pelo Estado, o levantamento aponta liderança do senador Cid Gomes (PSB) e do ex-deputado federal Capitão Wagner (União).

Em simulação do primeiro turno, Elmano aparece com 43% das intenções de voto, enquanto Ciro soma 40%, empatados tecnicamente no limite da margem de erro de 2 pontos porcentuais. Eduardo Girão (Novo) surge em terceiro lugar, com 8%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na sequência aparecem Jarir Pereira (PSOL), com 2%, e Geovani Sampaio (PRD), com 1%. Zé Batista (PSTU) não pontuou. Brancos e nulos representam 3%, mesmo percentual dos entrevistados que disseram não saber ou preferiram não responder.

Em uma eventual disputa de segundo turno, os dois principais candidatos seguem tecnicamente empatados. Elmano registra 46% das intenções de voto, contra 45% de Ciro Gomes. Brancos e nulos somam 5%, enquanto 4% não souberam ou não responderam.

Do total de entrevistados, 39% afirmaram que conhecem e não votariam em Ciro Gomes, enquanto 19% votariam com certeza e 36% o consideram uma possibilidade de voto. 6% disseram não conhecer o suficiente para opinar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No caso de Elmano, 38% não votariam, 26% votariam com certeza e 33% consideram uma possibilidade de voto. 3% disseram não conhecer o suficiente.

Quando perguntados se aprovam ou desaprovam a gestão do atual governador, 58% disseram aprovar e 39% desaprovar, com 3% que não sabem ou não responderam. Na avaliação do governo do petista, 40% consideraram ótimo, 34% regular, 25% ruim ou péssimo e 1% não souberam.

Senado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa também simulou quatro cenários para a eleição ao Senado, em que Cid Gomes e Capitão Wagner aparecem como os que mais têm chances de preencherem as duas vagas que estão em disputa.

Cenário 1

Cid Gomes (PSB): 21%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Capitão Wagner (União): 19%

Alcides Fernandes (PL): 13%

Luizianne Lins (Rede): 13%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eunício de Oliveira (MDB): 13%

General Teophilo (Novo): 4%

Cândido Albuquerque (PSDB): 3%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Anna Karina (PSOL): 2%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 6%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cenário 2

Capitão Wagner (União): 21%

Luizianne Lins (Rede): 15%

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eunício de Oliveira (MDB): 15%

Alcides Fernandes (PL): 14%

Junior Mano (PSB): 14%

General Teophilo (Novo): 3%

Cândido Albuquerque (PSDB): 3%

Anna Karina (PSOL): 3%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 6%

Cenário 3

Cid Gomes (PSB): 21%

Capitão Wagner (União): 21%

Eunício de Oliveira (MDB): 14%

Luizianne Lins (Rede): 13%

Priscila Costa (PL): 8%

General Teophilo (Novo): 4%

Cândido Albuquerque (PSDB): 3%

Anna Karina (PSOL): 2%

Nulo/Branco: 7%

Não sabe/não respondeu: 7%

Cenário 4

Capitão Wagner (União): 21%

Luizianne Lins (Rede): 15%

Eunício de Oliveira (MDB): 14%

Junior Mano (PSB): 14%

Priscila Costa (PL): 10%

General Teophilo (Novo): 4%

Cândido Albuquerque (PSDB): 3%

Anna Karina (PSOL): 3%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe/não respondeu: 8%

O Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores cearenses entre os dias 18 e 19 de maio. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-03506/2026.