Eliziane Gama assume liderança da bancada feminina no Senado

Da Redação

A senadora Eliziane Gama (Cidadania), assumiu nesta quarta-feira, 9, a liderança da bancada feminina do Senado, criada no início do ano passado e estreada pela hoje pré-candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB).

No Twitter, Gama anunciou a conquista: "Recebo com muita honra a missão de comandar a bancada feminina do Senado e suceder nossa primeira líder, a querida e competente @SimoneTebetms. Será um ano intenso e de muito trabalho. Que Deus abençoe!".

A bancada feminina da Casa é composta por 13 dos 81 senadores em exercício, sendo a liderança definida por rodízio entre as integrantes. Eliziane é cotada para ser vice na chapa do atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na disputa pelo Planalto.