Elizeta, a Barroso: Conte com MP que preza pelas garantias que estão na lei

Escrito por Sofia Aguiar, Caio Spechoto, Giordanna Neves, Iander Porcella e Lorenna Rodrigues (via Agência Estado)

A Procuradora-Geral da República interina, Elizeta Maria de Paiva Ramos, fez votos de uma presidência proveitosa ao novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Em seu discurso, ela pediu para Barroso contar com o Ministério Público Federal para prezar pelas garantias que estão na lei.

De acordo com Elizeta, dada uma "vocação humanista, experiência nas altas cortes e firme liderança", há a certeza de que Barroso "continuará a dignificar" o STF. Ela fez votos a uma gestão "proveitosa e de singelas alegrias".

"O Ministério vem manifestar sua colaboração fraterna", declarou. "Conte com a atuação socialmente efetiva do Ministério Público que se traduz no combate a crimes que extraem recursos que deveriam ser destinados à educação, saúde, segurança, que se traduz na fiscalização de leis que promovam equidade de gênero nas relações políticas e trabalhistas", elevou.

"Conte, senhor presidente, com o Ministério Público que também age preventivamente, extrajudicialmente porque justiça se faz por meio do diálogo e mediação", emendou.

Ao final da fala, ela enalteceu a presidência da agora ex-presidente da Corte Suprema Rosa Weber. Em sua avaliação, a ministra defendeu a democracia de forma firme e elegante. Além disso, ela reconheceu Rosa "por ter sido a mulher à frente do STF" na defesa do Estado de Direito.