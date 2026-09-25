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Elias Rosa exalta necessidade de política industrial em jantar de Lula com empresários

Escrito por Daniel Tozzi, Geovani Bucci e Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, discursou nesta sexta-feira, 25, durante jantar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com empresários em São Paulo exaltando a necessidade de se fazer política industrial no País e de proteger o setor produtivo nacional.

"Ninguém pode abdicar da política industrial, isso é a maior irresponsabilidade que poderia ser feita", disse Rosa, que foi o primeiro a discursar no evento, organizado pelos grupos Esfera, Prerrogativas e Parlatório na capital paulista. No total, 744 convidados do mundo empresarial e político estiveram presentes no jantar.

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Elias Rosa também exaltou que o atual presidente garante "segurança jurídica", o que permite a concretização de investimentos privados no País. "E não abrimos mão da defesa comercial. Não tem sido fácil para indústria enfrentar os desvios de comércio", disse ele, citando medidas como o tarifaço que foi imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. "Para enfrentar essa crise do multilateralismo, Lula nunca deixou de atribuir o real tamanho que tem", disse.

Além de Lula e do vice-presidente da República, estão presentes os ministros Miriam Belchior (Casa Civil), Dario Durigan (Fazenda), Bruno Moretti (Planejamento) e Márcio Elias Rosa (Indústria e Comércio). O jantar também reúne os presidentes dos bancos públicos Aloizio Mercadante (BNDES), Tarciana Medeiros (Banco do Brasil) e Carlos Vieira (Caixa).

Também participam os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), todos candidatos em São Paulo nas eleições deste ano.

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