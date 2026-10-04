Eleitores ficam no escuro após falta de energia em cidades de MS

Eleitores de diferentes cidades de Mato Grosso do Sul enfrentaram interrupções no fornecimento de energia elétrica neste domingo, 4, durante o primeiro turno das eleições. Em alguns locais de votação, a falta de iluminação ocorreu ao longo do dia, mas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), as ocorrências não impediram a continuidade da votação.

Segundo o TRE-MS, o caso aconteceu devido as condições climáticas, mas que não impediram a realização da votação. O tribunal informou que houve registros de chuva e ocorrências pontuais de falta de energia em Campo Grande. A Energisa Mato Grosso do Sul, responsável pela distribuição de energia elétrica em 74 dos 79 municípios do Estado, foi comunicada e acompanha as situações. O TRE-MS também afirmou que está monitorando os casos e adotando os procedimentos.

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Os problemas foram registrados em Jateí e no distrito de Nova Esperança, Iguatemi, Ponta Porã, Dourados, Angélica, Bataguassu, Corguinho e no distrito de Fala Verdade, Brasilândia e no Assentamento Mutum, em Ribas do Rio Pardo.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mesmo diante de uma interrupção no fornecimento de energia, as urnas eletrônicas podem continuar funcionando por meio das baterias internas, que têm autonomia aproximada de 12 horas. Com isso, a votação pode prosseguir enquanto as equipes trabalham para normalizar o serviço.

Em nota, a Energisa Mato Grosso do Sul, responsável pela distribuição de energia elétrica em 74 dos 79 municípios do Estado, informou que foram registradas ocorrências em algumas cidades em razão das condições climáticas. A empresa afirmou, porém, que nenhum município teve o fornecimento de energia totalmente interrompido.

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As ocorrências começaram durante a madrugada e passaram a ser atendidas pelas equipes de plantão. Às 7h, horário de início da votação, apenas Aral Moreira ainda apresentava impactos em áreas próximas aos locais de votação. Segundo a empresa, não houve impacto na votação. Mais de 87% dos casos já haviam sido normalizados, enquanto as equipes permaneciam em campo para atender as áreas ainda afetadas. A Energisa informou ainda que continua monitorando a situação e mantém comunicação direta com o TRE-MS.