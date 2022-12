Eleitores da região participam da posse do presidente Lula

Da Redação

De ônibus, carro ou avião, dezenas de pessoas da região já garantiram a viagem e seu espaço para a comemoração

Eleitores de Apucarana, Arapongas e outras cidades da região já estão com as malas prontas para participar da festa programada para este domingo (1) de janeiro, em Brasília, durante a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. De ônibus, carro ou avião, dezenas de pessoas da região já garantiram a viagem e seu espaço para a comemoração.

Um grupo de Apucarana vai se juntar nesta sexta-feira (30) a um ônibus que saiu de Toledo com pessoas de diversos municípios do estado, em direção à capital brasileira. Eles irão se juntar a um grupo de Arapongas para seguir viagem. Uma das passageiras é a bancária apucaranense Zoraide Sanches. Ela diz que este é um momento especial, que merece comemoração.

“Vivemos um momento de ataques à democracia, por isso é importante participar desse momento. Nós, classe trabalhadora, temos muito a comemorar”, disse.

Também de Apucarana, o deputado estadual reeleito pelo PT Arilson Chiorato, já garantiu sua passagem para acompanhar de perto a cerimônia. Ele, que é o atual presidente da sigla no Paraná e foi o coordenador da campanha do presidente eleito no estado, conta que cerca de 40 ônibus estão saindo do Paraná, em direção à Brasília, para a posse do presidente.

“Acredito que teremos aproximadamente 4 mil paranaenses prestigiando a cerimônia, porque, além dos cerca de 40 ônibus que estão saindo do estado em direção à Brasília, tem muita gente se organizando de carro e de avião também. Será uma grande festa”, observou.

Chiorato disse que esse é um momento de extrema importância e que traz um novo sentimento ao país.

A posse (do Lula) representa esperança, principalmente para o povo mais pobre do país que voltará a ter vez no governo. Ela fortalece nossa democracia e percebemos que paira um novo sentimento no país, de que o amor derrotou o ódio” continua após publicidade . - Arilson Chiorato, deputado estadual

Arapongas também estará representada na posse do presidente Lula por militantes e dirigentes da cidade da área da agricultura, mais precisamente, do Assentamento Dorcelina Folador. Marta Pilatti, uma das líderes dos assentados, conta que um ônibus deve sair da cidade nesta manhã de sábado, e que o entusiasmo de todos pela presença na cerimônia é muito grande.

“Vamos com muito entusiasmo, com muita alegria, porque a gente sabe o que representa a eleição do Lula para o Brasil e para o mundo. Mesmo antes de ser eleito e durante seus governos, ele sempre deixou claro seu comprometimento com a classe trabalhadora e as questões sociais. E agora a gente vai lá para ver, para estar presente, para homologar esse momento da posse dele, que vai entrar para a história”, comemorou Marta.

