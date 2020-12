Eleições no Macapá têm três urnas substituídas; há 158 para contingências - TNOnline

Continua após publicidade

Três urnas foram substituídas durante a votação das eleições municipais do Macapá (AP), conforme informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número representa apenas 0,35% de um total de 703 urnas disponíveis no primeiro turno na capital, postergado por conta do apagão no Estado.

De acordo com boletim do TSE, há 158 urnas para contingências. Estão aptos a votar um total de 292.718 eleitores no Macapá. O horário de votação é das 7 horas às 17 horas, conforme horário ampliado em meio à pandemia e que foi implantado em todo o Brasil.

Se nenhum dos candidatos obtiver hoje a maioria dos votos, a cidade de Macapá terá segundo turno, no dia 20 de dezembro, às vésperas do Natal. Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, defendeu a segurança das eleições municipais da capital.